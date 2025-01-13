Певица Батталова о пожарах в Калифорнии: «Ощущение, что смотрю какое-то страшное кино»

Татарская певица Гульназ Батталова, в настоящее время проживающая в Лос-Анджелесе, наряду с другими жителями была вынуждена эвакуироваться из-за сильнейшего пожара в регионе.

10 января Батталова в соцсетях рассказала, что им не угрожает опасность. Но ситуация изменилась буквально за сутки. В настоящее время певица с маленькой дочерью эвакуировалась.

«Сегодня нам пришлось эвакуироваться. С дочерью едем к родителям, они живут примерно в 2 часах езды от Лос-Анджелеса, и, к счастью, в тех краях пожаров нет, чисто. Мы надеемся, что огонь не доберется до нас, что дом наш не пострадает. Наш район с разных сторон окружен пожарами, но они довольно далеко от нас. Несмотря на это, нельзя сказать, что опасности для нас нет, потому что, если ветер поменяет направление, огонь быстро перекинется», – рассказала певица корреспонденту «Интертата».

По ее словам, сообщение о необходимости эвакуации они получили 11 января ночью.

«До этого наш район считался неопасным. И сейчас он остается таким, потому что в парке рядом с нами организовали шелтер. Кому некуда идти, разместились там. Все по мере возможности стараются помогать пострадавшим. Мне тоже мои друзья, родственники пишут: "Двери нашего дома всегда для вас открыты, уезжайте из Лос-Анджелеса". Совершенно незнакомые люди из других штатов, подписчики в соцсетях предлагают помощь: "Гульназ, мы в Южной Каролине", "Мы в Техасе, приезжайте к нам". Очень приятно читать это», – добавила Батталова.

Она призналась, что до сих пор не может поверить в случившееся в Калифорнии.

«Ощущение, что смотрю какое-то страшное кино», – сказала певица.

Лесные пожары, начавшиеся в Лос-Анджелесе 7 января, признаны самыми масштабными в истории Калифорнии. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тыс. га.