Артистка лейбла Black Star Анет Сай спела с группой из Челнов

Коллектив из Набережных Челнов Ensade исполнил кавер на песню Анет Сай «Оставаться человеком» и выложил ролик в TikTok. Известная исполнительница заметила видео и спела вместе с группой.

«Ребята сделали классный кавер. Мне понравился», — прокомментировала Анет Сай кавер челнинских ребят.

Видеокадры из кавера пользователи соцсети просмотрели уже более 250 тыс. раз, он собрал более 30 тыс. отметок «мне нравится». «Крутой дуэт», «Вауу», «Ребята сделали классный кавер», «Они очень крутые», — присоединились к Анет Сай пользователи соцсети.

Ensade — молодая группа из Набережных Челнов. Ребята пишут авторские песни и активно ведут соцсети, куда выкладывают новые каверы на известные песни. В первую волну карантина стала популярна их песня о самоизоляции под названием «Лучше дома». «Давайте будем внимательны и неравнодушны ко всем и всему, что происходит вокруг», — гласил их призыв.

Анет Сай — российская певица, артистка лейбла Black Star, исполнительница саундтрека к популярному телепроекту «Пацанки». Ее треки сейчас входят в десятку самых прослушиваемых по стране.

Певица часто посещает Татарстан — так, в прошлом году она побывала на летнем фестивале ARENALAND 2021 в Казани, на едином дне голосования в Альметьевске, в Пестрецах на фестивале «Скорлупино» и на других мероприятиях в республике.