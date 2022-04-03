Певица Анастасия Макарова: «Своим творчеством вдохновляю на изучение татарского языка»

Молодая исполнительница Анастасия Макарова – русская по национальности, но вот уже несколько лет поет на татарском языке. Она рассказала, почему решила запеть на татарском, как полюбила татарский язык и национальную кухню и о том, собирается ли она составлять конкуренцию татарским артистам.

Молодая исполнительница Анастасия Макарова – русская по национальности, но вот уже несколько лет поет на татарском языке Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Ураза, национальные блюда и первые уроки татарского

«Даже не представляла себе, что буду петь на татарском и буду углубленно изучать татарский язык, татарскую культуру. Могу сказать с гордостью, что я – русская, которая изучает татарский язык, готовит татарские блюда», – представила себя артистка.

Анастасия родилась в Верхнеуслонском районе Татарстана. В родном селе окончила среднюю школу, там же получила начальное музыкальное образование. Девушка хотела поступить в институт культуры и связать свою жизнь со сценой, но выбрала Казанский юридический институт МВД РФ. Через два года желание стать певицей все же привело ее в Казанскую государственную консерваторию, где она стала получать профессиональное образование.

«Я хочу свободно разговаривать на татарском языке, мечтаю на любой вопрос отвечать на татарском, не используя русские слова. Своего русского акцента я не стесняюсь, уверена, что смогу добиться поставленной цели», – говорит певица.

По словам девушки, ее привлекает не просто язык, но и татарская национальная культура.

«Мне очень нравится готовить эчпочмаки, бэлиш, губадию, близкие часто просят меня угостить этими блюдами. В прошлом году впервые попробовала держать уразу, не пропуская ни одного дня. Мне понравилось. Ураза укрепила мой дух. В этом году тоже собираюсь поститься», – рассказала она.

Анастасия училась в школе, где татарский язык преподавали как татарам, так и русским. Впервые в татароязычную среду она попала также в школе.



«В седьмом классе меня определили в татарскую группу. Там все дети были татары, я слушала, как они говорили на татарском языке. Конечно, мне ничего не было понятно. Я попросила учительницу перевести меня в русскую группу. Позже, когда я стала участвовать в разных праздниках, мероприятиях, учителя хотели, чтобы я спела по-татарски», – вспоминает артистка.

«У нее огромное желание освоить язык»

Овладеть языком Тукая Анастасии помогает актриса Тинчуринского театра Резеда Саляхова.

«Анастасия очень старательная и преданная ученица. Я никогда не ходила за ней “ну пожалуйста, давай позанимаемся”, а наоборот, она сама ко мне приходит, просит заниматься с ней. Когда у ученика большое желание овладеть языком, то и учителю легко. Настя поняла, насколько интересна эта идея, и всецело отдалась этой работе. Меня поражает, с каким интересом, уважением она относится к татарскому языку, культуре.

На уроках мы больше работаем над произношением. Для изучающих татарский с нуля некоторые звуки в нашем языке слышатся не так, как пишутся. Но у Насти прирожденная способность к языкам, она свободно владеет английским. Поэтому произношение специфических татарских звуков “ө”, “ә”, “ң”, “җ”, “һ” для нее не является большой проблемой, она их легко запоминает.

Овладеть языком Тукая Анастасии помогает актриса Тинчуринского театра Резеда Саляхова Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Помимо произношения я также стараюсь увеличить ее словарный запас. Уроки провожу на татарском языке, если не понимает – перевожу на русский. Когда обучаешь в сравнении татарского языка и русского языка, удобнее объяснять.

Такой любви, уважения к родному языку сегодня порой не увидишь даже у самих татар. То, с какой готовностью Анастасия занимается совершенствованием своего татарского, сколько сил она к этому отдает, достойно стать примером для татар. Причем в роду у этой девушки татар не было. За совсем короткое время она достигла прекрасных результатов. Если послушаете ее недавние записи, акцента там почти нет», – рассказала наставница артистки.

«Первый случай на татарской эстраде»

Продюсер певицы Раушания Анимподистова познакомилась с Анастасией пять лет назад. В начале своего творчества Анастасия пела в караоке-залах.

«Как-то в машине услышала, как поет Салават Фатхутдинов, и я в шутку сказала: “Вот когда-нибудь споешь мне татарскую песню”. Видимо, этим словам суждено было сбыться.

Раушания Анимподистова: «Как-то в машине услышала, как поет Салават Фатхутдинов, и я в шутку сказала: “Вот когда-нибудь споешь мне татарскую песню”» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Впервые на татарском Анастасия спела на Верхнеуслонском Сабантуе. С этого момента мы решили посвятить свое время творчеству. За песней обратились к композитору и саунд-продюсеру Юрию Федорову. Вот так была написана песня “Һаман да яратам”. В течение пяти лет Анастасия записывала татарские песни, выступала на разных вечерах, даже участвовала в конкурсах и получала премии.

На российской эстраде русских исполнителей и так полно. Там никого не удивишь. А когда русская девушка поет по-татарски – могу сказать, что это впервые в истории татарской эстрады», – рассказала продюсер.

«Не собираюсь ни с кем конкурировать»

«Я пою потому, что мне самой это нравится. Через творчество я общаюсь с людьми, знакомлю с собой, вдохновляю людей изучать татарский язык, получать уроки вокала.



Для меня самая высокая оценка – это оценка моей команды. Считаю, что рядом со мной собрались профессионально зрелые люди. Каждый человек – неповторимая личность, у каждого человека бывают свои страхи, мышление, взгляды. Все это есть и у меня. Мне кажется, я похожа на любого артиста.

Не бывает все гладко. Поначалу мне писали разные комментарии. Но я научилась отвечать людям только добром, принимать критику. Каждый имеет право высказать свое мнение.

Для меня в творчестве слово “конкуренция” не имеет никакого значения. Творческие люди в первую очередь показывают свой талант. Когда ты показываешь себя, нет смысла с кем-то вступать в конкуренцию. Для меня нет конкурентов, я ни с кем не собираюсь соревноваться. Я выхожу на сцену, чтобы общаться с людьми, устанавливать эмоциональную связь, вот это важно.

Что касается личной жизни, я могу сказать, что у меня все хорошо. Я – артист, свое творчество доношу до зрителя. Я дарю своим слушателям счастье, улыбки, хорошее настроение. Придет время, и замуж выйду», – улыбается певица.

Восемь песен на татарском языке для певицы написал известный композитор и саунд-продюсер Юрий Федоров Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Анастасия – пример для татар»

Сегодня в репертуаре Анастасии Макаровой – восемь песен на татарском языке. Для певицы их написал известный композитор и саунд-продюсер Юрий Федоров. Автор подчеркивает, что с самого начала верил в успех певицы.

«Татарская эстрада появилась не вчера. То, что в ряду артистов есть Анастасия, украсило эстраду. У нас есть проекты и в дальнейшем, для меня это сейчас большая ответственность. Некоторые артисты даже приходят с просьбой написать песни, похожие на песни Анастасии», – поделился композитор.

Автор текстов песен Анастасии – поэтесса Гелюса Батталова рассказала, что команда певицы работает с прицелом на будущее.

«Мы с Анастасией познакомились через Юру. Текст песни “Һаман да яратам” писался не по заказу, это стихотворение у меня уже было. Оно им сразу понравилось.

Автор текстов песен Анастасии – поэтесса Гелюса Батталова Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На эстраде приходится работать со многими исполнителями. Иногда артисту текст кажется слишком сложным, просят заменить какие-то слова. С Анастасией мы создали около десятка песен, ни разу она не говорила, что текст тяжелый для нее или ей трудно спеть какое-то слово. Мне нравится, как бережно она относится к тексту.

Она может и не до конца понимать текст, чтобы полноценно осознавать то, что она поет, донести до слушателя, учитывая все тонкости смысла, Настя просит меня сделать подстрочный перевод текста.

Также хотела бы сказать о порядочности Анастасии и ее продюсера в плане оплаты труда автора. Гонорар за текст они мне выплачивают моментально. Может быть, кому-то это покажется незначительным фактом. Однако у меня вызывает большое уважение их отношение к труду автора, что они умеют ценить этот труд.

Мы все знаем ситуацию вокруг татарского языка, какие там существуют проблемы. Иногда приходится слышать, что даже в татарских деревнях, татарских семьях дети выступают против обучения на татарском языке. А здесь русская девушка берет уроки татарского, совершенствует язык. Для меня лично и для татар в целом это хороший пример. Мне даже стало немного неудобно за нас, татар», – призналась поэтесса.

«Хочу стать ближе к зрителю»

Сейчас творческая команда Анастасии Макаровой готовится выпустить первый альбом певицы на татарском языке.

«Альбом будет состоять только из татарских песен. Еще когда записывала свою первую песню, у меня появилось желание выступать с сольными концертами. Хочу ездить на гастроли по городам.

Сейчас ведь ситуация изменилась, все теперь в интернете, живого общения практически не осталось. Многие не совсем хорошо знают меня как человека. Возможно, мое имя услышали где-то через знакомых. Поэтому я хочу стать ближе к зрителю», – призналась певица.

Анастасия Макарова родилась в 1997 году в селе Русское Макулово Верхнеуслонского района РТ. В 2014 году окончила среднюю школу в родном селе. Поет с детства, становилась лауреатом конкурсов «Созвездие-Йолдызлык», «Сандугач-Соловей», «Татар моңы». Пишет стихи, музыку. Впервые на татарском языке выступила в 2019 году. Обладательница премии TMTV, премии телеканала «Туган тел», Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы – 2020». Учится в Казанской государственной консерватории им. Н. Жиганова.

Зиля Мубаракшина, intertat.tatar

перевод с татарского