Певица Анастасия Макарова: «Своим творчеством вдохновляю на изучение татарского языка»
Молодая исполнительница Анастасия Макарова – русская по национальности, но вот уже несколько лет поет на татарском языке. Она рассказала, почему решила запеть на татарском, как полюбила татарский язык и национальную кухню и о том, собирается ли она составлять конкуренцию татарским артистам.
Ураза, национальные блюда и первые уроки татарского
«Даже не представляла себе, что буду петь на татарском и буду углубленно изучать татарский язык, татарскую культуру. Могу сказать с гордостью, что я – русская, которая изучает татарский язык, готовит татарские блюда», – представила себя артистка.
Анастасия родилась в Верхнеуслонском районе Татарстана. В родном селе окончила среднюю школу, там же получила начальное музыкальное образование. Девушка хотела поступить в институт культуры и связать свою жизнь со сценой, но выбрала Казанский юридический институт МВД РФ. Через два года желание стать певицей все же привело ее в Казанскую государственную консерваторию, где она стала получать профессиональное образование.
«Я хочу свободно разговаривать на татарском языке, мечтаю на любой вопрос отвечать на татарском, не используя русские слова. Своего русского акцента я не стесняюсь, уверена, что смогу добиться поставленной цели», – говорит певица.
По словам девушки, ее привлекает не просто язык, но и татарская национальная культура.
«Мне очень нравится готовить эчпочмаки, бэлиш, губадию, близкие часто просят меня угостить этими блюдами. В прошлом году впервые попробовала держать уразу, не пропуская ни одного дня. Мне понравилось. Ураза укрепила мой дух. В этом году тоже собираюсь поститься», – рассказала она.
Анастасия училась в школе, где татарский язык преподавали как татарам, так и русским. Впервые в татароязычную среду она попала также в школе.
«В седьмом классе меня определили в татарскую группу. Там все дети были татары, я слушала, как они говорили на татарском языке. Конечно, мне ничего не было понятно. Я попросила учительницу перевести меня в русскую группу. Позже, когда я стала участвовать в разных праздниках, мероприятиях, учителя хотели, чтобы я спела по-татарски», – вспоминает артистка.
«У нее огромное желание освоить язык»
Овладеть языком Тукая Анастасии помогает актриса Тинчуринского театра Резеда Саляхова.
«Анастасия очень старательная и преданная ученица. Я никогда не ходила за ней “ну пожалуйста, давай позанимаемся”, а наоборот, она сама ко мне приходит, просит заниматься с ней. Когда у ученика большое желание овладеть языком, то и учителю легко. Настя поняла, насколько интересна эта идея, и всецело отдалась этой работе. Меня поражает, с каким интересом, уважением она относится к татарскому языку, культуре.
На уроках мы больше работаем над произношением. Для изучающих татарский с нуля некоторые звуки в нашем языке слышатся не так, как пишутся. Но у Насти прирожденная способность к языкам, она свободно владеет английским. Поэтому произношение специфических татарских звуков “ө”, “ә”, “ң”, “җ”, “һ” для нее не является большой проблемой, она их легко запоминает.
Помимо произношения я также стараюсь увеличить ее словарный запас. Уроки провожу на татарском языке, если не понимает – перевожу на русский. Когда обучаешь в сравнении татарского языка и русского языка, удобнее объяснять.
Такой любви, уважения к родному языку сегодня порой не увидишь даже у самих татар. То, с какой готовностью Анастасия занимается совершенствованием своего татарского, сколько сил она к этому отдает, достойно стать примером для татар. Причем в роду у этой девушки татар не было. За совсем короткое время она достигла прекрасных результатов. Если послушаете ее недавние записи, акцента там почти нет», – рассказала наставница артистки.
«Первый случай на татарской эстраде»
Продюсер певицы Раушания Анимподистова познакомилась с Анастасией пять лет назад. В начале своего творчества Анастасия пела в караоке-залах.
«Как-то в машине услышала, как поет Салават Фатхутдинов, и я в шутку сказала: “Вот когда-нибудь споешь мне татарскую песню”. Видимо, этим словам суждено было сбыться.
Впервые на татарском Анастасия спела на Верхнеуслонском Сабантуе. С этого момента мы решили посвятить свое время творчеству. За песней обратились к композитору и саунд-продюсеру Юрию Федорову. Вот так была написана песня “Һаман да яратам”. В течение пяти лет Анастасия записывала татарские песни, выступала на разных вечерах, даже участвовала в конкурсах и получала премии.
На российской эстраде русских исполнителей и так полно. Там никого не удивишь. А когда русская девушка поет по-татарски – могу сказать, что это впервые в истории татарской эстрады», – рассказала продюсер.
«Не собираюсь ни с кем конкурировать»
«Я пою потому, что мне самой это нравится. Через творчество я общаюсь с людьми, знакомлю с собой, вдохновляю людей изучать татарский язык, получать уроки вокала.
Для меня самая высокая оценка – это оценка моей команды. Считаю, что рядом со мной собрались профессионально зрелые люди. Каждый человек – неповторимая личность, у каждого человека бывают свои страхи, мышление, взгляды. Все это есть и у меня. Мне кажется, я похожа на любого артиста.
Не бывает все гладко. Поначалу мне писали разные комментарии. Но я научилась отвечать людям только добром, принимать критику. Каждый имеет право высказать свое мнение.
Для меня в творчестве слово “конкуренция” не имеет никакого значения. Творческие люди в первую очередь показывают свой талант. Когда ты показываешь себя, нет смысла с кем-то вступать в конкуренцию. Для меня нет конкурентов, я ни с кем не собираюсь соревноваться. Я выхожу на сцену, чтобы общаться с людьми, устанавливать эмоциональную связь, вот это важно.
Что касается личной жизни, я могу сказать, что у меня все хорошо. Я – артист, свое творчество доношу до зрителя. Я дарю своим слушателям счастье, улыбки, хорошее настроение. Придет время, и замуж выйду», – улыбается певица.
«Анастасия – пример для татар»
Сегодня в репертуаре Анастасии Макаровой – восемь песен на татарском языке. Для певицы их написал известный композитор и саунд-продюсер Юрий Федоров. Автор подчеркивает, что с самого начала верил в успех певицы.
«Татарская эстрада появилась не вчера. То, что в ряду артистов есть Анастасия, украсило эстраду. У нас есть проекты и в дальнейшем, для меня это сейчас большая ответственность. Некоторые артисты даже приходят с просьбой написать песни, похожие на песни Анастасии», – поделился композитор.
Автор текстов песен Анастасии – поэтесса Гелюса Батталова рассказала, что команда певицы работает с прицелом на будущее.
«Мы с Анастасией познакомились через Юру. Текст песни “Һаман да яратам” писался не по заказу, это стихотворение у меня уже было. Оно им сразу понравилось.
На эстраде приходится работать со многими исполнителями. Иногда артисту текст кажется слишком сложным, просят заменить какие-то слова. С Анастасией мы создали около десятка песен, ни разу она не говорила, что текст тяжелый для нее или ей трудно спеть какое-то слово. Мне нравится, как бережно она относится к тексту.
Она может и не до конца понимать текст, чтобы полноценно осознавать то, что она поет, донести до слушателя, учитывая все тонкости смысла, Настя просит меня сделать подстрочный перевод текста.
Также хотела бы сказать о порядочности Анастасии и ее продюсера в плане оплаты труда автора. Гонорар за текст они мне выплачивают моментально. Может быть, кому-то это покажется незначительным фактом. Однако у меня вызывает большое уважение их отношение к труду автора, что они умеют ценить этот труд.
Мы все знаем ситуацию вокруг татарского языка, какие там существуют проблемы. Иногда приходится слышать, что даже в татарских деревнях, татарских семьях дети выступают против обучения на татарском языке. А здесь русская девушка берет уроки татарского, совершенствует язык. Для меня лично и для татар в целом это хороший пример. Мне даже стало немного неудобно за нас, татар», – призналась поэтесса.
«Хочу стать ближе к зрителю»
Сейчас творческая команда Анастасии Макаровой готовится выпустить первый альбом певицы на татарском языке.
«Альбом будет состоять только из татарских песен. Еще когда записывала свою первую песню, у меня появилось желание выступать с сольными концертами. Хочу ездить на гастроли по городам.
Сейчас ведь ситуация изменилась, все теперь в интернете, живого общения практически не осталось. Многие не совсем хорошо знают меня как человека. Возможно, мое имя услышали где-то через знакомых. Поэтому я хочу стать ближе к зрителю», – призналась певица.
Анастасия Макарова родилась в 1997 году в селе Русское Макулово Верхнеуслонского района РТ. В 2014 году окончила среднюю школу в родном селе. Поет с детства, становилась лауреатом конкурсов «Созвездие-Йолдызлык», «Сандугач-Соловей», «Татар моңы». Пишет стихи, музыку. Впервые на татарском языке выступила в 2019 году. Обладательница премии TMTV, премии телеканала «Туган тел», Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы – 2020». Учится в Казанской государственной консерватории им. Н. Жиганова.
Зиля Мубаракшина, intertat.tatar
перевод с татарского