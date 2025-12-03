news_header_top
Общество 3 декабря 2025 15:46

Певица Алсу: Хотелось бы, чтобы «Добрая волна» в Казани приобрела еще больший масштаб

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Добрая волна» – это большой социально-значимый проект, который ежегодно реализуется в Казани. Было бы здорово еще больше расширить его масштаб. Таким мнением на пресс-конференции, посвященной фестивалю, поделилась певица, заслуженная артистка России, народная артистка Татарстана Алсу.

«"Добрая волна" – замечательный и социально важный проект. Чужих детей не бывает. А когда у них еще и такие проблемы и особенности, хочется поддержать их вдвойне. Хорошо, что есть такой фестиваль. Хотелось бы, чтобы он приобрел еще больший масштаб и даже вышел за рамки нашей страны», – сказала певица.

Она впервые участвует в фестивале. По словам Алсу, эта площадка помогает ребятам воплощать свои творческие мечты.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#Алсу #фестиваль добрая волна
