Певица Алсу восхитила поклонников мусульманским образом – ВИДЕО

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Певица Алсу накануне выступила на торжественном вечере «Сила веры – в единстве народов», посвященном 10-летию Духовного собрания мусульман России. Об этом артистка рассказала в соцсетях.

Мероприятие она посетила в белом платье в мусульманском стиле, чем вызвала бурную реакцию поклонников. «МашаЛлах», «Шикарная», «Как можно быть такой безупречно шикарной женщиной», – пишут поклонники в комментариях.

Сама певица написала, что гордится своими татарскими корнями. «Я всегда с гордостью говорю о своих корнях и верю, что музыка способна объединять людей независимо от национальности и вероисповедания», – отметила Алсу.

Видео: соцсети Алсу