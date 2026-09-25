Певица Алсу восхитила фанатов новой фотосессией

Фото: соцсети Алсу

Певица Алсу снова оказалась в центре внимания поклонников благодаря своему элегантному внешнему виду. На этот раз артистка выбрала лаконичный образ в единой цветовой гамме и поделилась фотографиями с подписчиками в социальных сетях.

На опубликованных снимках исполнительница предстала в костюме нежного небесно-голубого оттенка. Комплект включает классический жакет, минималистичный топ и брюки прямого кроя. Свой новый образ знаменитость сопроводила короткой подписью «Вот такая» и добавила эмодзи, гармонирующий с цветом наряда.

Публикация быстро собрала множество откликов. Поклонники оценили выбор артистки и сделали комплименты её образу, подчеркнув женственность, утончённость и чувство стиля. В комментариях пользователи отметили, что Алсу особенно идет выбранный оттенок, а её наряд выглядит одновременно эффектно и элегантно.