news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 25 сентября 2026 13:48

Певица Алсу восхитила фанатов новой фотосессией

Читайте нас в
Певица Алсу восхитила фанатов новой фотосессией
Фото: соцсети Алсу

Певица Алсу снова оказалась в центре внимания поклонников благодаря своему элегантному внешнему виду. На этот раз артистка выбрала лаконичный образ в единой цветовой гамме и поделилась фотографиями с подписчиками в социальных сетях.

На опубликованных снимках исполнительница предстала в костюме нежного небесно-голубого оттенка. Комплект включает классический жакет, минималистичный топ и брюки прямого кроя. Свой новый образ знаменитость сопроводила короткой подписью «Вот такая» и добавила эмодзи, гармонирующий с цветом наряда.

Публикация быстро собрала множество откликов. Поклонники оценили выбор артистки и сделали комплименты её образу, подчеркнув женственность, утончённость и чувство стиля. В комментариях пользователи отметили, что Алсу особенно идет выбранный оттенок, а её наряд выглядит одновременно эффектно и элегантно.

#Алсу
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
В Татарстане до конца сентября сохранится сухая и теплая погода

В Татарстане до конца сентября сохранится сухая и теплая погода

24 сентября 2026

«Казаньоргсинтез» в I полугодии нарастил продажи полиэтилена на 4%

24 сентября 2026
Новости партнеров