Певица Алсу показала редкие семейные фото в день рождения дочери

Фото: социальные сети певицы Алсу

Певица Алсу опубликовала в соцсетях редкие снимки со старшей дочерью Сафиной в день ее рождения. Наследнице артистки исполнилось 20 лет.

Алсу рассказала, что дочь открыла для нее мир материнства, и призналась, что не верит, что является мамой 20-летнего человека. Она отметила, что счастлива, гордится добрым сердцем, мудростью, трудолюбием и упорством Сафины, а также тем, какой прекрасной юной леди она стала.

«Для меня ты навсегда останешься моей девочкой, сколько бы лет тебе ни исполнилось. Будь счастлива, моя!» – написала артистка.

Исполнительница также пожелала дочери, чтобы рядом всегда были любимые люди, сбывались мечты, а жизнь берегла ее и дарила больше поводов для улыбок, и призналась в бесконечной любви.

У знаменитости трое детей от бизнесмена Яна Абрамова: помимо Сафины, они воспитывают 18-летнюю Микеллу и 10-летнего Рафаэля. В 2024 году супруги расстались.