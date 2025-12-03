news_header_top
Руc
Общество 3 декабря 2025 15:55

Певица Алсу: Очень горжусь своим происхождением и корнями

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Было очень приятно наблюдать фестиваль «Новая волна» в Казани. Город и республика в целом вызывают большое чувство гордости. Об этом во время общения с журналистами сообщила певица, заслуженная артистка России, народная артистка Татарстана Алсу.

«Я очень горжусь своим происхождением и корнями. Мне было безумно приятно, что фестиваль "Новая волна" приехал в Казань. Там я однозначно представляла родную республику. Все прошло на очень высоком уровне, столица Татарстана вновь показала свое гостеприимство», – сказала она.

Многие гости фестиваля хорошо провели время в Казани, посетили достопримечательности и познакомилась с татарской кухней, добавила певица.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#Алсу #новая волна
