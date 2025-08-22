Певица Алсу на «Новой волне» рассказала о семейных традициях и любви к татарской кухне

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На открытии международного конкурса «Новая волна» в Казани певица Алсу поделилась с журналистами воспоминаниями о связи с исторической родиной и призналась, что главным критиком в ее жизни остается мама.

Приезд в Татарстан для Алсу стал возможностью встретиться с родственниками. «У меня здесь сестренки, двоюродные тети, друзья, товарищи – я должна успеть всех повидать!» – пояснила она.

Певица отметила, что в последнее время чаще видится с родными в Москве, но казанские встречи остаются особенно ценными.

Не обошлось без разговора о национальной кухне. Алсу с улыбкой призналась, что не отказывает себе в удовольствии попробовать традиционные татарские блюда. «Обожаю эчпочмак и любимый большой бэлиш», – сказала Алсу.

Певица также раскрыла секрет отношений с мамой. По ее словам, мама остается ее самым строгим и конструктивным критиком. «Когда мама меня хвалит, я понимаю – это реально было очень круто», – сказала певица.

Именно материнское одобрение стало для Алсу высшей оценкой творчества, подчеркнула она.

В четверг, 21 августа, на концертной площадке New Wave Hall состоялось торжественное открытие Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025». Конкурс продлится до 26 августа.