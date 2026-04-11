Певица Алсу исполнила на форуме «Мост Москва – Татарстан» песню «Ай, былбылым»

Певица Алсу Абрамова (Сафина) на проходящем в столице России 11-м по счету Молодежном форуме «Мост Москва – Татарстан» исполнила песню «Ай, былбылым», которую она записала совместно с башкирской группой Ay Yola (коллектив не смог присутствовать на мероприятии из-за плотного графика).

«В такой год, <...> Год единства народов [России], мы, татары и башкиры, тоже объединились и исполнили песню „Ай, былбылым“. Это народная татарская и народная башкирская песня», – отметила Алсу.

Певица добавила, что вещающий исключительно на русском музыкальный канал RU.TV впервые будет показывать песню, исполненную на татарском и башкирском языках.

Заслуженная артистка России, народная артистка Татарстана и Башкортостана посоветовала молодым людям выбрать, что они хотят делать в будущем, получить образование, а затем – продолжать заниматься саморазвитием.

«Нет ничего круче, когда твое хобби становится твоей профессией и приносит тебе доход», – подчеркнула она. При этом она выразила уверенность, что «никогда не поздно начать сначала, никогда не поздно что-то поменять».

Кроме того, Алсу поблагодарила отца, Ралифа Сафина, за поддержку, которая помогла ей исполнить свою мечту и стать певицей. «По сей день папа остается моим самым преданным и благодарным фанатом», – заметила она.

Певица также поблагодарила наставников, помогавших ей в начале музыкальной карьеры.

11-й Молодежный форум «Мост Москва – Татарстан» проходит на площадке Финансового университета при Правительстве РФ. В его работе принимает участие Раис Татарстана Рустам Минниханов. Ведущие мероприятия –Максим Шарафутдинов и Ксения Седунова.