Певец Ярушин пожаловался на размер своей пенсии

Певец Валерий Ярушин рассказал, что получает пенсию в размере 22 тыс. рублей. Об этом он сообщил на мероприятии «40 дней песне… Живем дальше».

«Мне стыдно говорить об этом. 22 тыс. [рублей], вы представляете. Поэтому приходится ишачить, как мы говорим, на концертах. Безобразие!» – заявил Ярушин в беседе с News.ru.

По словам артиста, его заявка на звание народного артиста не решается уже 26 лет.

Ранее данные Социального фонда России показали, что средний размер пенсии работающих и неработающих россиян в августе 2026 года составил 25 469 рублей. За год показатель вырос примерно на 2 тыс. рублей. В августе 2025 года средняя пенсия составляла около 23 519 рублей.