Певец Ваня Дмитриенко: «Открытие «Игр будущего» напомнило сцены из фильмов о супергероях»

Гимн «Игр будущего» на церемонии открытия исполнил Ваня Дмитриенко

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Мы с диджеем Smash нашли золотую середину, и все зазвучало»

– Иван, вам выпала честь исполнить гимн открытия «Игр будущего». Что вы чувствовали в этот момент?

– Для меня было очень волнительно здесь выступать, потому что все понимали важность и уникальность этого события. Я очень надеюсь, что все, что мы делали для нашего номера, удалось воплотить. Я же исполнял гимн, по сути открывающий Игры, и для меня это была важная и весомая задача. Мы делали это вместе с диджеем Smash, и я думаю, что оставили очень хорошее впечатление.

В каком жанре был написан гимн?

– В смэшевском, если такой жанр уже существует. Это жанр диджея Smash. Очень танцевальный, динамичный и оптимистичный гимн.

Много времени заняла работа над песней?

– Мы перезаписывали ее два раза. Сначала я записал сам, Андрею (DJ Smash) это не понравилось, и он сказал: «Ваня, давай попробуем еще раз». Я приехал еще раз, и мы начали искать разные подачи. Мне 18 лет, а гимн нужно спеть так, чтобы он откликнулся в сердцах людей. И я не мог его просто спеть и забыть. Для меня это не такая история. Мы искали разные подходы, но в итоге нашли золотую середину, и все зазвучало.

«Я так скажу: все было сделано очень инновационно. Это очень круто»

Что, по-вашему, музыка будущего?

– Если отталкиваться от того, что происходит в музыке сегодня, то музыка будущего, как, впрочем, и сейчас, – это совмещение классических инструментов, на которых можно поиграть физически, и электронных. То есть это музыка, которой и сейчас занимаются, мне кажется. Дальше можно только добавить во все это разнообразия, но сам костяк уже сформирован.

Насколько церемония открытия отличалась от того, что планировалось изначально?

– Сцена изменилась. Сейчас все очень красиво. Я был на «втором этаже», потому что у меня такой номер и все действие происходило подо мной. Это выглядело, как кадры из фильмов про супергероев, которые я смотрел в детстве. Я так скажу: все было сделано очень инновационно. Это очень круто.

«Я не мог просто спеть гимн и забыть, для меня это не такая история. Мы искали разные подходы» Стоп-кадр трансляции

«На фиджитал-турнире сыграл бы в Counter-Strike»

Вы сами играете в компьютерные игры?

– Да, не буду врать, замешан в этом (смеется). Я играю в видеоигры и вообще очень рад, что эта культура у нас прогрессирует. Мне кажется, это очень здорово. Особенно когда киберспорт совмещают с реальными «пародиями» на эти игры. Это очень круто. Киберспортсмены проводят очень много времени за компьютером, а это для них и шанс «выйти в люди», грубо говоря, и развить какие-то способности коммуницирования.

Следите за какими-то трансляциями? Dota 2, Counter-Strike и так далее? Согласились бы принять участие в «Играх будущего», сыграть какой-нибудь матч? Во что сыграли бы?

– Года три назад было интересно следить за трансляциями, а сейчас как-то нет времени на это. Мне больше нравится самому поиграть. А поиграть на фиджитал-турнире я вышел бы, сто процентов. Я плохо разбираюсь в спортсменах, которые играют, но сам сыграл бы. Во что? В Counter-Strike.

«Я играю в видеоигры и вообще очень рад, что у нас эта культура прогрессирует» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как думаете, фиджитал-спорт перспективен для молодежи? Что для молодого поколения значит проведение «Игр будущего»?

– Я думаю, еще не все подростки понимают, как это круто. Надеюсь, многие сейчас посмотрят и поймут. Это правда невероятно крутая история, возможность и перспектива. Особенно для подростков. Я реально захотел попробовать. Поиграть на приставке в футбол, а потом сыграть в реальный футбол, и все это в виде увлекательного соревнования. Думаю, подростки этим загорятся, сто процентов.