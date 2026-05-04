Певец Султан Ибрагимов: продолжаю дело и фамилию отца

В Казани прошел юбилейный гала-концерт XV международного фестиваля татарской и башкирской песни «Идел». В праздничном вечере выступили более 20 лауреатов прошлых лет. Специальным гостем вечера стал Султан Ибрагимов – сын народного артиста России и Татарстана Рената Ибрагимова, многие годы возглавлявшего жюри фестиваля. Султан Ибрагимов подарил зрителям татарскую народную песню «Ай, былбылым».

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я всегда приезжаю в Казань с большой радостью и теплыми чувствами. Здесь меня тепло принимают, я чувствую любовь зрителей. В Татарстане всегда любили моего отца, и публике очень нравится, что я продолжаю его путь», – поделился певец.

Султан признался, что плохо знает татарский язык: семья уехала из Казани, когда ему было три года, с тех пор он жил за границей или в Москве. Но когда есть возможность выступить перед татарской аудиторией, он с удовольствием исполняет татарские песни.

«Когда удается выступить на родной земле, на душе радостно. Видеть родные лица, чувствовать татарский дух – это всегда приятно. Самые сильные аплодисменты звучат именно в Казани», – отметил артист.

Султан Ибрагимов признался, что не часто бывает в Казани, но продолжает дело отца и фамилию Ибрагимовых. В основном он выступает в Москве с русскоязычным репертуаром, но на Сабантуе в столице нередко поет татарские песни.

Сейчас артист занимается музыкой, пишет собственный альбом. Планирует выпустить сольную пластинку, где будут собраны его песни. О татарских песнях в альбоме он пока не думал, но допускает, что альбом можно разделить на части по языкам и жанрам.

Султан не исключает, что даст сольный концерт в Казани: «Я точно знаю, что в Казани меня всегда встретят с большой радостью».

Он поблагодарил организаторов фестиваля «Идел» за приглашение. По словам певца, фестиваль стал для него открытием – все очень интересно, содержательно, участники талантливы. Особую благодарность он выразил Лилие Бадамшиной – автору идеи и организатору конкурса.





Зульфия Шавалиева