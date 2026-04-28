Певец Shaman заявил, что ему не стыдно за то, что он попробовал на вкус лед Байкала

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, прокомментировал видео, снятое на озере Байкал, где он попробовал лед на вкус. Его слова приводит ТАСС.

Ролик появился в его соцсетях в феврале. В нем артист показал, как пробует лед, назвав Байкал самым чистым озером в мире.

«По поводу Байкала: лучше один раз в жизни лизнуть лед самого чистого озера в мире, чем всю жизнь лизать пятую точку хозяевам на Западе, как это делают некоторые. Вот за них должно быть по-настоящему стыдно народу России, потому что это предательство», – заявил Дронов.

Также артист сообщил, что работает над новой песней, посвященной Байкалу. По его словам, релиз планируется, когда озеро снова покроется льдом, при этом припев уже готов.