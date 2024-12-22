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Певец Раяз Фасихов: Со своими детьми я на одной волне
Певец Раяз Фасихов стал гостем студии радиостанции «Болгар радиосы», где проходит марафон, посвященный Году семьи. Певец вместе с дочерью Венерой и сыном Рамазаном исполнил гимн своей семьи.
«Очень скучаю по тем временам, когда дети были маленькие. Говорят, чем старше дети, тем старше ты себя чувствуешь, но у меня нет такого ощущения. Я с ними на одной волне, общаться с ними мне очень приятно», — сказал Раяз Фасихов.
Певец пояснил, что у них в семье есть свои традиции. По его словам, это большая радость, когда у детей-подростков еще достаточно молодые родители.
«Свою жену Люцию, своих детей очень люблю. Мне 41 год, детям 16 и 13 лет. Здорово, что мы родили своевременно. Радуюсь их успехам, победам, желаю, чтобы они нашли свое место в жизни», — поделился певец.
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