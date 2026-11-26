Певец Рафис Калимуллин отказался от участия в проекте «Татар жыры» в этом году. Об этом он рассказал на своей странице и объяснил причину.

Он сообщил, что в последнее время ему часто задают вопросы о проекте «Татар жыры», который пройдет 19 декабря. Артист решил ответить одним видео. Он сказал, что в этом году не участвует в «Татар жыры», хотя предложение ему сделали, за что он очень благодарен. Однако, по его словам, он уже два года подряд принимал участие и в этом году не видит смысла снова петь.

При этом Рафис Калимуллин подчеркнул, что проект организован на высоком уровне, а такие концерты – большая редкость.

Отдельного внимания заслуживают комментарии, оставленные певцу. Подписчики не во всем согласились с Рафисом, и под этим постом можно было прочесть и отрицательные мнения о «Татар жыры».

Один из подписчиков написал, что там полный провал и хорошо, что он не пошел позориться.

Певец в ответ на такое мнение, услышанное от зрителей, защитил организаторов проекта. Он отметил, что сейчас устраивать концерты совсем непросто и что ради достойного проведения «Татар жыры» стараются десятки специалистов.

Другие написали, что многие так говорят, а когда смотришь состав – поражаешься: набилось всякого мусора. По их мнению, Рафис поступает правильно, деньги останутся при нем, а цены на билеты невероятные, и вместо этого они ходят на сольные концерты и на концерт Акмаля.