Певец Лоза назвал «отпуском» отъезд артистов, которые не критиковали Россию

Фото: © Сергей Мамонтов / РИА Новости

Если граждане, покинувшие РФ с начала СВО, не ругали нашу страну за рубежом и не поддерживали деньгами Украину, то их отсутствие можно считать «отпуском». Таким мнением с «Татар-информом» поделился певец Юрий Лоза.

Ранее Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что гражданам, которые покинули Россию после начала СВО и решили вернуться, не следует предоставлять возможность работать на государственной службе или в госкомпаниях.

«Всё зависит от того, как они себя вели за рубежом. Если они ничего не говорили, не ругали нашу страну, не поддерживали наших противников и не высылали деньги на поддержку Украины, то их отсутствие в России можно считать "отпуском". Тот же (певец Валерий – прим. Т-и) Леонтьев уехал в свою любимую Америку, но ни у кого в России нет к нему никаких претензий. И если он решит приехать сюда и поработать, вряд ли кто-то будет чинить ему препятствия и вставлять палки в колеса», – сказал собеседник агентства, рассуждая о возможности введения дополнительных ограничений в отношении релокантов.