Юрий Лоза предложил изучать в школах красивые и мелодичные песни

В школе следует изучать любые красивые и мелодичные песни. Главное, чтобы у этих произведений был хороший текст и качественно сделана музыка. Об этом «Татар-информу» сообщил певец Юрий Лоза.

Ранее сообщалось, что в Минпросвещения предложили изучать композиции певцов Олега Газманова и Shaman в школах. В частности, речь шла о песнях «Моя Россия», «Офицеры», «Бессмертный полк». В перечень также включили песни, направленные на патриотическое воспитание (например, «День Победы»).

«Красивые и мелодичные. С хорошим текстом и качественно сделанные», - сказал собеседник агентства, рассуждая о том, какие песни следует изучать в школах.