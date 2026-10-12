Певец Калимуллин поблагодарил зрителей за поддержку после сбоя света на концерте

В Ульяновске во время концерта популярного певца Рафиса Калимуллина возникли неожиданные технические проблемы. Об этом артист сообщил в своих социальных сетях.

«Наш концерт из-за технических причин начался с небольшим опозданием. Как только начался, дважды погас свет… Что за чертовщина, а?» – написал артист, выразив недоумение.

После устранения перебоев в звуковом и световом оборудовании выступление продолжилось.

«Еле включили, пусть больше не повторится, пусть не будет. А ваши улыбки и аплодисменты помогли нам продолжить концерт в хорошем настроении. Спасибо вам!» – поблагодарил он зрителей в конце.