news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 26 августа 2025 19:15

Певец JUMMY назвал попадание в тройку «Новой волны 2025» божественным чудом

Читайте нас в
Телеграм
Певец JUMMY назвал попадание в тройку «Новой волны 2025» божественным чудом
Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Певец JUMMY (Даниал Жумаканов) из Екатеринбурга, занявший третье место на «Новой волне 2025», сообщил, что не рассчитывал на такой результат. В интервью с «Татар-информом» артист рассказал, что попадание в тройку призеров стало для него неожиданностью.

«Я вообще не ожидал никакого места. На самом деле это какое-то божественное чудо, что в первый день я занял двенадцатую строчку, во второй день – резко четвертую, и на 3 день – третье место», – поделился финалист.

JUMMY сообщил, что главной его целью была не победа, а возможность дарить зрителям любовь и радость.

«Я выходил каждый день с желанием подарить публике радость и любовь. Наверное, это тот самый случай, когда важна не победа, а участие», – уточнил исполнитель.

Особую благодарность артист выразил режиссеру фестиваля «Новая волна» Александру Ревзину и народной артистке Лолите, которая лично вручила ему почетный диплом.

«Лолита – волшебная женщина, правда! Для меня, конечно, она один из примеров, как артист должен существовать на сцене», – заключил Даниал.

Что касается будущих планов, артист анонсировал скорый релиз песни, с которой выступал в третий конкурсный день, и выразил надежду на коллаборации с Димой Биланом и Лолитой.

#новая волна
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Казань попала в топ-10 городов России для переезда

Казань попала в топ-10 городов России для переезда

26 августа 2025
На «Новой волне» Григорий Лепс заявил, что собирается посетить Казанский Кремль

На «Новой волне» Григорий Лепс заявил, что собирается посетить Казанский Кремль

25 августа 2025