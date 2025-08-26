Певец JUMMY назвал попадание в тройку «Новой волны 2025» божественным чудом

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Певец JUMMY (Даниал Жумаканов) из Екатеринбурга, занявший третье место на «Новой волне 2025», сообщил, что не рассчитывал на такой результат. В интервью с «Татар-информом» артист рассказал, что попадание в тройку призеров стало для него неожиданностью.

«Я вообще не ожидал никакого места. На самом деле это какое-то божественное чудо, что в первый день я занял двенадцатую строчку, во второй день – резко четвертую, и на 3 день – третье место», – поделился финалист.

JUMMY сообщил, что главной его целью была не победа, а возможность дарить зрителям любовь и радость.

«Я выходил каждый день с желанием подарить публике радость и любовь. Наверное, это тот самый случай, когда важна не победа, а участие», – уточнил исполнитель.

Особую благодарность артист выразил режиссеру фестиваля «Новая волна» Александру Ревзину и народной артистке Лолите, которая лично вручила ему почетный диплом.

«Лолита – волшебная женщина, правда! Для меня, конечно, она один из примеров, как артист должен существовать на сцене», – заключил Даниал.

Что касается будущих планов, артист анонсировал скорый релиз песни, с которой выступал в третий конкурсный день, и выразил надежду на коллаборации с Димой Биланом и Лолитой.