Певец из вирусного видео Артур Хасанов: «Получил повестку – значит, надо ехать»

В интернете разлетелось видео с Артуром Хасановым из Башкортостана, где он перед мобилизованными исполняет песню на татарском языке «Киек каз юллары». Корреспондент «Татар-информа» разыскала артиста – сейчас он проходит подготовку в пункте сбора в Пензе.

Артур Хасанов из тех, о ком говорят «проснулся знаменитым», – ролик с записью его выступления перед мобилизованными буквально разлетелся в интернете и мессенджерах, вызвав восторг и восхищение его вокальными способностями. Многие говорили, что песню из репертуара Филюса Кагирова Артур исполняет даже лучше, чем сам Филюс! Оказалось, в эти дни многие искали героя ролика – об этом стало известно после разговора с его землячкой, руководителем отдела кадров районного Дома культуры в городе Дюртюли Гузель Хамзиной. Именно она помогла нам связаться с Артуром, за что огромное ей спасибо.

В дневное время Артур находится на учениях, поэтому поговорить с ним по телефону удалось только вечером.

«Хотел получить серьезную профессию»

Как рассказал Артур Хасанов, он родился и вырос в городе Нефтекамске в Башкортостане. Буквально перед окончанием школы вместе с семьей переехал в деревню Лаяшты в Илишевском районе.

«Еще в старших классах я интересовался музыкой, самостоятельно начал заниматься. Но когда пришло время выбирать профессию, захотелось получить более серьезную специальность. Поступил в колледж радиоэлектроники в Уфе (Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности, – прим. Т-и), окончил кафедру МЧС. После колледжа один год отслужил в армии», – рассказывает он о себе.

Тяга к музыке не оставляет Артура и после армии – вместо того, чтобы работать по специальности, он идет звукооператором в Дом культуры в Яркеево, а затем – в Туймазинский татарский государственный драматический театр. В Яркеево пробует себя в качестве актера – играет в спектаклях народного театра. В последние годы Артур работал звукооператором в районном Доме культуры в городе Дюртюли. Участвовал во всех организованных там концертах.

«Я татарин, но вырос в городе, поэтому мне легче мыслить и говорить на русском, – признается Артур. – Мой родной старший брат Марат Хасанов – актер татарского государственного театра “Нур” в Уфе, режиссер. Окончил институт культуры и искусств в Казани. Много лет работает в театре. А мой двоюродный брат Радик Ахметгалямов – певец, аранжировщик. Его мама, уже покойная Лилия апа тоже была певицей. Наши родители уже на пенсии. Мама – педагог-логопед. Папа всю жизнь ездил на работу в Сибирь. Только я и старший брат выбрали творчество», – рассказывает он.

В Яркеево Артур пробует себя в качестве актера – играет в спектаклях народного театра. (в нижнем ряду справа) Фото: из личного архива Артура Хасанова

Попробовав себя на сцене, Артур решил получить профессию артиста эстрады – поступил в Башкирский колледж музыки и искусства в Стерлитамаке. Однако из-за занятости в Туймазинском театре учебу ему пришлось оставить.

«Все же я с детства мечтал стать певцом. Очень хочу выступать, ездить с гастролями, создать себе имя. Я еще молод, поэтому останавливаться на полпути не собираюсь. Буду и дальше работать в этом направлении. Занимался вокалом с известной певицей Гузель Асылбаевой – думаю, это было полезно для меня и тоже стало стимулом», – говорит Артур.

Он уверен, что главное качество для артиста – это верность выбранному пути и полная самоотдача. Артур называет любимых артистов в татарской и башкирской эстраде – это Филюс Кагиров, Ришат Тухватуллин, Ильдар Хакимов, Рифат Зарипов. Очень нравится ему исполнение своего друга Ленара Шаймухаметова, который сейчас работает в коллективе Ришата Тухватулина.

«Хотел бы сотрудничать с кем-нибудь из артистов?» – интересуюсь у него. «Конечно, если бы было такое предложение, я с радостью согласился бы», – отвечает Артур.

Артур уверен, что главное качество для артиста – это верность выбранному пути и полная самоотдача Фото: из личного архива Артура Хасанова

«Эту песню спел перед публикой впервые»

Пожалуй, предложений о сотрудничестве действительно стоит ждать, поскольку ролик сделал Артура Хасанова знаменитым на весь татарский сегмент интернета. Сам он говорит, что такая реакция людей для него стала неожиданностью.

«Под видео оставили больше тысячи комментариев. Никогда еще не получал столько отзывов. Ролик набрал 109 тысяч просмотров! Приходит очень много сообщений. Люди пишут: “Тебе надо на большую сцену”, “Очень красиво поешь”, благодарят меня. Не успеваю ответить всем сообщениям, в свободное время стараюсь отвечать. Филюс Кагиров написал очень теплые слова, Анвар Нургалиев, Рифат Зарипов тоже откликнулись. Очень приятно получать добрые отзывы, особенно сейчас, когда находишься в таких условиях. Это большая поддержка», – признается артист.

Он также рассказал, когда и на каком мероприятии был записан нашумевший видеоролик.

«Во время утреннего построения перед нами с концертом выступили дети из Пензы. Ребята, с которыми я общаюсь, знают, что я пою. Кто-то успел сходить к “старшему”, попросить, чтобы я тоже спел. У меня с собой был “минус” в телефоне.

Эту песню я разучил еще совсем недавно. Должен был исполнить на концерте в честь открытия сезона в Доме культуры. К сожалению, пришлось исполнить не на сцене, а перед сослуживцами. Эту песню на публику исполнял впервые», – рассказал Артур Хасанов.

«Повестка пришла – значит, надо ехать»

Повестку в рамках частичной мобилизации Артуру принесли домой утром 25 сентября. И уже утром 26 сентября он вместе с другими мобилизованными уехал в пункт сбора.

«В районе четырех часов дня пришел из военкомата. Вечером собрались все наши родные, проводить меня. На следующий день утром у Дома культуры, где я работаю, были официальные проводы. Я там тоже спел, песню на русском языке», – вспоминает Артур.

Службу в армии он проходил в городе Елани и в Армении. Несмотря на то что в рамках частичной мобилизации в первую очередь призываются служившие, Артур не ожидал, что повестка ему придет так скоро:

«Хотел ли я уезжать? Раз пришла повестка, раз надо – значит, едешь. Искать какие-то возможности остаться, получить отсрочку – об этом не думал, если честно. Я здоровый, служивший парень. Конечно, уезжать совсем не хотелось. Думаю, никому не хотелось уезжать, покидать свою семью».

«Здесь живем, как в армии»

Артур также коротко рассказал, как проходят учения, чем мобилизованные занимаются в течение дня.

«Мы пока в Пензе, в пункте сбора. Будем здесь до 21 октября. Куда дальше поедем – мне неизвестно. В течение дня проходим учения. Здесь все примерно как в армии. Подъем в шесть утра, учения весь день, приходим только вечером. Обучают всему, что может в дальнейшем пригодиться, – стрелять из оружия, рыть траншею, кидать гранату… Короче, обучаемся военному делу. Пока были всего несколько занятий, очень многое надо вспомнить. Учения проходят в виде теории и практики. Сначала рассказывают, объясняют, показывают. Только после этого мы повторяем», – говорит Артур.

По его словам, мобилизованные будут проходить медкомиссию. Осматривать ребят из Башкортостана приедут врачи из этой республики.

«Видеться с близкими разрешают. Если у кого-то есть возможность и могут приехать сюда, то могут увидеться. Условия жизни нормальные. Все хорошо, не жалуемся. Кормят как в армии, питания хватает. Обмундирование дали. Какого-то негативного отношения к себе не чувствуем, относятся уважительно», – рассказал Артур Хасанов.

«После Дня республики в Башкортостане мои коллеги из Дома культуры в Дюртюлях должны сюда приехать с концертом. На этом концерте я тоже исполню несколько песен. Так что будут новые видео в интернете», – пообещал он.

Автор: Гульназ Хабибуллина, intertat.tatar; перевод с татарского