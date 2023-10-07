Певец из Татарстана Айдар Сулейманов прошел в полуфинал шоу на телеканале «Россия 1»

Фото: «Заинск-информ»

Заслуженный артист Татарстана Айдар Сулейманов пробился в полуфинал шоу Сергея Лазарева и Николая Баскова «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия 1».

Сначала артист спел песню «Нежность» Александры Пахмутовой, которая впервые прозвучала в 1965 году в исполнении Майи Кристалинской, получил 92 балла и прошел дальше.

В последовавшем за этим баттле Сулейманов исполнил композицию Caruso из дебютного альбома Il Mare Calmo della Sera итальянского певца Андреа Бочелли, вышедшего в 1994 году. Заслуженный артист РТ набрал 96 баллов и одержал победу на этом этапе состязания.

Айдар Сулейманов — уроженец Заинска. Окончил Казанское музыкальное училище, Казанскую государственную консерваторию имени Назиба Жиганова и ГИТИС. Преподаватель кафедры вокального искусства консерватории. Приглашенный солист Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.