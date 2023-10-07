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Певец из Татарстана Айдар Сулейманов прошел в полуфинал шоу на телеканале «Россия 1»
Заслуженный артист Татарстана Айдар Сулейманов пробился в полуфинал шоу Сергея Лазарева и Николая Баскова «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия 1».
Сначала артист спел песню «Нежность» Александры Пахмутовой, которая впервые прозвучала в 1965 году в исполнении Майи Кристалинской, получил 92 балла и прошел дальше.
В последовавшем за этим баттле Сулейманов исполнил композицию Caruso из дебютного альбома Il Mare Calmo della Sera итальянского певца Андреа Бочелли, вышедшего в 1994 году. Заслуженный артист РТ набрал 96 баллов и одержал победу на этом этапе состязания.
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