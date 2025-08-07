news_header_top
Общество 7 августа 2025 13:38

Певец Иракли станет хедлайнером Гастрофестиваля на Лебяжьем озере

Фото: телеграм-канал администрации Кировского и Московского районов Казани

Певец Иракли Пирцхалава выступит на сцене гастрофестиваля на Лебяжьем озере. Об этом говорится в Telegram-канале администрации Кировского и Московского районов Казани.

Организаторы обещают зажигательное шоу с хитами артиста, танцами и яркой атмосферой. Концерт Пирцхалавы станет одним из главных событий фестиваля.

Гастрофест 2025 состоится в Казани 16 августа, пройдет он на берегу Лебяжьего озера. По информации организаторов, гостей ждут десятки ресторанов и фуд-траков, яркая концертная программа, семейные активности и летняя атмосфера у воды. В прошлом году фестиваль собрал рекордные 33 тыс. посетителей, и в этом году организаторы рассчитывают не уступить по масштабу.

#гастрофестиваль #Озеро Лебяжье
