Певец Фирдус Тямаев и вратарь Эмиль Гарипов вошли в состав Общественного совета УФСИН РТ

На площадке Межрегионального учебного центра УФСИН России по Республике Татарстан состоялось первое в этом году заседание Общественного совета при УФСИН России по РТ, на котором были подведены итоги совместной деятельности в ушедшем году и определен план работы на 2026 год.

В мероприятии приняли участие начальник УФСИН России по Республике Татарстан генерал-майор внутренней службы Эдуард Хиалеев, председатель Общественного совета, председатель Союза общественных деятелей РТ Александр Даренков, заместитель начальника УФСИН Ильназ Фахреев, помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека в УИС Андрей Фадеев, председатель Совета регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов УИС по Республике Татарстан Рустам Курбангалеев, члены Общественного совета.

Заседание открыл начальник пенитенциарного ведомства Эдуард Хиалеев. В своем приветственном слове руководитель территориального органа кратко подвел итоги 2025 года, поблагодарил собравшихся за искреннюю вовлеченность, активное взаимодействие, отметил необходимость и важность проводимой работы.

В свою очередь, Александр Даренков поднял вопросы работы с несовершеннолетними лицами, содержащимися в учреждениях ведомства, а также о частичной замене состава Общественного совета и предложил кандидатуры.

Присутствующие единогласно приняли новых членов, в числе которых – заслуженный артист Республики Татарстан Фирдус Тямаев и мастер спорта международного класса по хоккею, обладатель кубка Гагарина Эмиль Гарипов.

В завершение заседания были вручены новые удостоверения, а также награды и благодарственные письма от Общественного совета.

Фото: пресс-служба Общественного совета при УФСИН России по Республике Татарстан