Певец Элвин Грей встретился с мобилизованными в учебном центре в Казани

Популярный певец Элвин Грей (Радик Юльякшин) навестил мобилизованных, собранных в учебном центре на территории Казани. Видео встречи в социальной сети «ВКонтакте» выложил один из военнослужащих — Иван Воробьев из Калтасинского района Башкортостана.

«Сегодня было неожиданно увидеть нашего земляка Радика, более известного как Элвин Грей, с поддержкой мобилизованных, находящихся в учебном центре Казани! Пофоткались, попели песни», — написал призванный из запаса.

На опубликованных кадрах исполнитель в пункте сбора вместе с мобилизованными пьет чай в солдатской палатке и поет песни под гитару.

Ранее стало известно, что заслуженный артист Башкортостана и советник главы РБ решил переехать в Москву и записать альбом на русском языке. Музыкант пообещал своим фанатам, что они скоро услышат его песни на федеральных каналах.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля текущего года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. О проведении в стране частичной мобилизации российский лидер объявил 21 сентября.