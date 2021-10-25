Певец Эд Ширан ушел на самоизоляцию, заразившись Covid-19

Британский певец Эд Ширан заявил, что ушел на самоизоляцию после заражения коронавирусом. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

«Хочу сказать, что, к сожалению, у меня положительный тест на коронавирус, так что я ухожу на самоизоляцию и соблюдаю все предписания Правительства», — отметил исполнитель.

Ширан пообещал, что постарается дать запланированные концерты прямо из дома. Так же он планирует провести и интервью.

«Прошу прощения у всех, кого подвел. Берегите себя», — говорится на странице певца в соцсети.