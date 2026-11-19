Фото: соцсети BABY Ti

Заслуженный артист Башкирии, выступающий под псевдонимом BABY Ti, Арслан Тимеров впервые стал отцом. Радостной новостью артист поделился на своей странице в соцсетях, сообщает «Интертат».

Встречать жену с новорожденным сыном он приехал с букетом красных роз.

«Альхамдулиллях! Здравствуй, сынок!» – написал певец под семейными фотографиями.

Поклонники артиста также обрадовались этому событию. Они оставили под публикацией множество теплых комментариев и поздравлений.

BABY Ti – сын народного артиста Башкирии Азамата Тимерова. В своем творчестве он сочетает современную музыку с национальными мотивами.

Певец выступает с концертами и в городах Татарстана. Известность ему принесли, в частности, совместные дуэты с Элвином Греем и Маратом Яруллиным.