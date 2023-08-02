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Певец Александр Маршал выступил перед ранеными бойцами в зоне СВО
Российский певец Александр Маршал по приглашению Следственного комитета РФ провел в зоне спецоперации концерт для раненых бойцов-десантников и других военнослужащих. Артист исполнил перед ними патриотические песни и поздравил с Днем Воздушно-десантных войск.
«Я очень благодарен генерал-майору Сергею Петрову (СК РФ). Он мне позвонил и спросил: „Можешь выступить?“ А у меня как раз эти пара дней свободные от поездок, много сейчас приходится ездить, и я согласился. Я неоднократно бывал на Донбассе... Для меня это честь, я уже ребятам сказал, выступать перед ними для меня — это честь», – приводит слова вокалиста РИА Новости.
Маршал был внесен в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма и в «черный список» Латвии за поддержку спецоперации. Он также неоднократно выступал в Донбассе.
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