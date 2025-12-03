Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань – очень музыкальный город, который принимает огромное количество творческих мероприятий. Об этом на пресс-конференции, посвященной фестивалю «Добрая волна», сообщил певец Akmal.

«Люблю Казань, это очень музыкальный город, у меня много воспоминаний, связанных с этим городом. Я всю жизнь принимаю участие в разных конкурсах и знаю насколько важно, чтобы тебя поддерживали. "Добрая волна" объединяет очень талантливых людей, здорово, что есть такие праздники, которые позволяют воплотить свои мечты в реальность», – заявил исполнитель.

Он впервые в этом году участвует в фестивале «Добрая волна» и выйдет на сцену на гала-концерте, который сегодня пройдет в Казани.