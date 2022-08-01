Певец Айдар Галимов посетит матч «Рубин» – «Уфа» в Казани

Народный артист Татарстана и Башкортостана Айдар Галимов посетит матч 3-го тура Первой лиги между «Рубином» и «Уфой». Об этом сообщает пресс-служба клуба из столицы Башкортостана.

Отмечается, что популярный певец вылетел в Казань на футбольный матч, чтобы болеть за уфимский клуб.

«Я думаю, что все будет хорошо. Считайте, что поддержка есть», – цитирует Галимова пресс-служба «Уфы».

Первое татаро-башкирское дерби сезона состоится сегодня, 1 августа, в 20:00 по московскому времени на стадионе «Ак Барс Арена». Встречу обслужит судейская бригада во главе с Олегом Соколовым.

Напомним, последний официальный матч между клубами из столиц Татарстана и Башкортостана состоялся в заключительном 30-м туре минувшего сезона Российской Премьер-лиги и завершился победой «Уфы» (2:1).