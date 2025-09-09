Певцу Shaman не удалось зарегистрировать товарный знак «Я русский»

Роспатент отказал заслуженному артисту РФ Ярославу Дронову, известному под сценическим псевдонимом Shaman, в регистрации товарного знака «Я русский», сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу ведомства.

Отказ был вынесен в конце августа 2025 года и касается обеих поданных певцом заявок на регистрацию. В марте текущего года ведомство предоставило Shaman шесть месяцев для предоставления пояснений и комментариев, которые могли бы способствовать регистрации знака.

В октябре 2024 года исполнитель подал две заявки: первая предусматривала использование названия «Я русский» для алкогольной продукции – вина, водки, ликеров, вторая – для парфюмерии и косметики, включая блеск для губ и блестки для тела.

Позже Дронов пояснил РИА Новости, что обращение в Роспатент было направлено в том числе для привлечения внимания предпринимателей и недоброжелателей, использующих название его хита в корыстных целях.