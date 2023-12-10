Певцу Леониду Агутину сделали срочную операцию: «Обещают, это ненадолго»

Фото: https://t.me/agutin_leonid

Певец, заслуженный артист России Леонид Агутин был госпитализирован. Ему провели срочную операцию после обнаружения блуждающего тромба. Об этом исполнитель рассказал в своем телеграм-канале.

«Приехал в больницу вчера сделать обезболивающую блокаду перед концертом», — написал он накануне.

По словам Агутина, на УЗИ медики обнаружили у него блуждающий тромб и срочно отправили на операцию. «Все прошло хорошо. Лежу, наблюдаюсь. Обещают, что это ненадолго, а то я бездельничать не умею», — успокоил он подписчиков.