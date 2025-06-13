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Культура 13 июня 2025 14:07

Певцов: В России должна быть жесткая цензура материалов для массового просмотра

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Для того чтобы в России стали выпускать много мультфильмов с традиционными ценностями, нужен госзаказ, а также жесткая цензура материалов, рассчитанных на массовую аудиторию. Об этом сообщил депутат Госдумы, народный артист РФ Дмитрий Певцов, чьи слова приводит ТАСС.

«Я считаю, что должен быть госзаказ и должна быть жесткая цензура на все. На все, что касается массового просмотра», – сказал парламентарий.

Он также напомнил слова поэта Александра Пушкина, который говорил, что нельзя давать проповедовать кому угодно на площадях. Человек, который доносит свои идеи даже до маленькой публики, должен отвечать за свои слова, считает Певцов.

#госзаказ #мультфильм #Россия
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