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Культура 22 марта 2025 18:19

Певцов считает, что улучшить качество российского кино помогут худсоветы

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Качество российского кино может улучшиться, если вернуть худсоветы и ввести более строгие требования к кинопрокату. Так считает народный артист РФ, депутат Госдумы Дмитрий Певцов, чьи слова приводит ТАСС.

«Абсолютно убежден, что возвращение худсоветов и ужесточение требований к кинопрокату сказалось бы положительно на качестве российского кино», - сказал он.

Артист отметил, что при введении строгих требований к кинопрокату в России станут меньше снимать плохих фильмов, и, соответственно, меньше людей такие киноленты увидят. Помимо этого, создатели кино будут стараться снимать свои картины качественно.

Он напомнил, что во времена СССР кино создавали под влиянием жесткой политической цензуры и профессиональной редактуры, но по итогу рождались шедевры.

Художественный совет (худсовет) - группа специально назначенных деятелей искусства и представителей госвласти. В советское время члены худсовета предварительно изучали художественные произведения и решали, стоит ли их показывать аудитории.

#кино #Россия #качество
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