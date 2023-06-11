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Певца Стаса Пьеху госпитализировали из-за проблем с сердцем
Певец Стас Пьеха госпитализирован из-за проблем с сердцем, он доставлен в Боткинскую больницу. Артист написал об этом на своей странице в социальной сети Instagram (заблокирована в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая объявлена в России экстремистской).
«Неожиданно я вновь испугался за жизнь и ощутил ее несомненную ценность, хоть и понимал возможные вердикты, так как моя кардиограмма не устроила бригаду скорой помощи», — сообщил певец, уточнив, что в Боткинской больнице ему «провели полный набор сердечных исследований».
По словам Пьехи, он прошел коронарографию (исследование состояния сосудов сердца путем введения контрастного вещества). Ее результат артист счел утешительным и призвал поклонников беречь сердце, спать, не перегружаться и слушать свой организм.
Позднее в Боткинской больнице заявили РИА Новости, что состояние Стаса Пьехи оценивается как тяжелое. При этом медики пояснили, что госпитализированный певец дышит самостоятельно.
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