«Мы построили трассу М12 все вместе»: Петушенко вручил Минниханову Кубок Автодора

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил соревнования по борьбе на Кубок Госкомпании «Автодор». На состязания в Казани съехались порядка 350 спортсменов из 35 регионов России, передает пресс-служба руководителя республики.

«Сильнейшие спортсмены по борьбе корэш и греко-римской борьбе собрались в Татарстане на Кубок России по корэш и Госкомпании „Автодор“, а также на всероссийские соревнования по греко-римской борьбе на кубок Госкомпании „Автодор“», — сказано в сообщении.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня прошли торжественные мероприятия и финалы Кубка Автодора. Раис Татарстана поприветствовал спортсменов и болельщиков, поздравил всех с соревнованиями и пожелал новых спортивных побед.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко отметил, что на сегодня возведены уже 570 км трассы М12 «Восток», а «на мосту через Волгу 21 декабря мы откроем всю эту дорогу».

«Не зря я говорю, что мы построили эту трассу все вместе, потому что где бы мы ее ни строили — везде чувствуем поддержку. Поддержку страны, поддержку в лице Президента России Владимира Путина, всегда было обеспечено финансирование», — подчеркнул Петушенко.

После этого прошла церемония передачи символического переходящего знамени Кубка Автодора региону, в котором продолжается строительство М12. Петушенко вручил Кубок Автодора Минниханову.

Соревнования Кубка Автодора проходят по пути следования возводимой магистрали. Впервые они прошли в 2021 году в Казани, затем в 2022-2023 годах — в Москве, Суздале и под Нижним Новгородом. Состязания 2023 года в Казани приурочены к завершению строительства участка от Москвы до столицы республики. Далее очередь за Башкортостаном, Свердловской и Тюменской областями.