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«Мы построили трассу М12 все вместе»: Петушенко вручил Минниханову Кубок Автодора
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил соревнования по борьбе на Кубок Госкомпании «Автодор». На состязания в Казани съехались порядка 350 спортсменов из 35 регионов России, передает пресс-служба руководителя республики.
«Сильнейшие спортсмены по борьбе корэш и греко-римской борьбе собрались в Татарстане на Кубок России по корэш и Госкомпании „Автодор“, а также на всероссийские соревнования по греко-римской борьбе на кубок Госкомпании „Автодор“», — сказано в сообщении.
Сегодня прошли торжественные мероприятия и финалы Кубка Автодора. Раис Татарстана поприветствовал спортсменов и болельщиков, поздравил всех с соревнованиями и пожелал новых спортивных побед.
Председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко отметил, что на сегодня возведены уже 570 км трассы М12 «Восток», а «на мосту через Волгу 21 декабря мы откроем всю эту дорогу».
«Не зря я говорю, что мы построили эту трассу все вместе, потому что где бы мы ее ни строили — везде чувствуем поддержку. Поддержку страны, поддержку в лице Президента России Владимира Путина, всегда было обеспечено финансирование», — подчеркнул Петушенко.
После этого прошла церемония передачи символического переходящего знамени Кубка Автодора региону, в котором продолжается строительство М12. Петушенко вручил Кубок Автодора Минниханову.
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