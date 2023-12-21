Петушенко: Проезд по трассе М12 от Москвы до Казани составит 4481 рубль

Проезд по скоростной трассе М12 от Москвы до Казани составит 4481 рубль, а с транспондером будет дешевле. Об этом сообщил журналистам на открытии автодороги в Татарстане председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

«Человек умножил на два тариф. У нас выставлены все цифры», - прокомментировал спикер вопрос журналиста о высокой стоимости проезда по М12 Президенту России Владимиру Путину во время прямой линии.

По словам Петушенко, дорога до Владимира - шестиполосная и интенсивность гораздо выше, чем на других участках, поэтому и тариф дороже. Спикер подчеркнул, что на остальных участках такого тарифа нет.