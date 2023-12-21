Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Петушенко: Проезд по трассе М12 от Москвы до Казани составит 4481 рубль
Проезд по скоростной трассе М12 от Москвы до Казани составит 4481 рубль, а с транспондером будет дешевле. Об этом сообщил журналистам на открытии автодороги в Татарстане председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.
«Человек умножил на два тариф. У нас выставлены все цифры», - прокомментировал спикер вопрос журналиста о высокой стоимости проезда по М12 Президенту России Владимиру Путину во время прямой линии.
По словам Петушенко, дорога до Владимира - шестиполосная и интенсивность гораздо выше, чем на других участках, поэтому и тариф дороже. Спикер подчеркнул, что на остальных участках такого тарифа нет.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»