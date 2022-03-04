Петров о поражении «Ак Барса»: «Мы пытались, но у нас все из рук валилось»

Нападающий казанского «Ак Барса» Кирилл Петров поделился эмоциями с клубной пресс-службой от второго матча серии с «Авангардом» (2:5).

«Допустили ошибки, которые нельзя делать в плей-офф. В принципе, как и в прошлом году получается, хотя сегодня было по-другому. Нам всё объяснили, всё рассказали, как и что делать. Не знаю, почему так получается, наше звено сегодня четыре шайбы пропустило – две в равных составах, две в большинстве. Это никуда не годится, надо переосмыслить свою игру. Мы досконально разобрали соперника, много раз играли друг против друга. Но в плей-офф всё чуть-чуть по-другому. Переосмыслим свою игру, отдохнём денёк, и надо решать этот вопрос с 0:2», – цитирует Петрова корреспондент «Татар-информа».

Также он поделился мнением о причинах слабой игры «Ак Барса» в третьем периоде матча.

«У каждого своё мнение, не сказать, что мы бросили играть. Мы пытались, но у нас всё из рук валилось, это разные вещи. Может быть, мы неправильно сгоряча пытались делать какие-то не те движения, шайба не задерживалась, вылетала. Мы просто не могли ничего сделать, в третьем периоде было без шансов, так сегодня сложилось.

Ребята старались, но ошибки плачевно сказываются на результате. В регулярном сезоне у нас не было столько ошибок, и два пропущенных гола в большинстве – даже не знаю, как объяснить. Так нельзя делать, нужно было исправлять положение. Но в команде безразличных нет, все всё прекрасно понимают, просто нужно чуть-чуть подумать и сделать правильные выводы».

Кроме того, Кирилл Петров прокомментировал действия легионеров «Ак Барса» в сегодняшней игре.

«У нас кто-то уехал? Как может это сказываться? Наверное, они между собой разговаривают, у каждого есть семьи и дети, большинство находятся в России без семей. Но у каждого есть контракт, все получают хорошие деньги. Просто не их день сегодня был, возможно. Они все стараются.

А что кто-то уезжает – такие реалии сейчас, сказывается это на их игре или нет, я точно знаю. Что я скажу, что они плохо сыграли? Нормально сыграли, не ниже своего уровня. Что-то не получалось в большинстве, а в общем они свою работу делают. Но Джордан Уил, Стивен Кэмпфер, Эрик Фер проводят первый плей-офф в КХЛ, они в своих лигах играли в плей-офф, но у нас чуть-чуть закрытый хоккей. Игра отличается от НХЛ и АХЛ», считает Петров.

По мнению форварда, легионеры сами решат свою судьбу. «Думаю, в глубине души они переживают за ситуацию, на данном этапе у нас у всех есть задачи, которые надо выполнять. С ними или без – это ребята уже сами будут решать, мы видим, что из других команд уезжают. Но что тут сделаешь? Ничего».

Петров не считает, что казанцы слишком волнуются. «Может быть, у кого-то есть волнение. Но дело-то не в этом, когда такая ситуация, когда ищешь моменты, а потом такие голы пропускаешь, в итоге бьёшься в стену. Они выкидывают шайбу и выкидывают, вроде стараешься, начинаешь рисковать, а толку нет. Это не волнение, просто напротив нас тоже серьёзная команда – надо отдать должное, обороняются они прилично. Хотя защищаться полегче, чем создавать».

Кирилл признался, что собственная игра его не устраивает. «Скажу так – ребята в команде взрослые, много где поигравшие, все будут делать своё дело. Меня тоже не устраивает, что я отыграл два матча без голов и получил минус 4 сегодня. Тоже переосмыслю что-то, буду больше двигать шайбу к воротам. У нас другого выбора нет, будем стараться и делать всё от нас зависящее, просто нужно подсобраться, и будет всё хорошо», – уверен хоккеист.