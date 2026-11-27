Фото: Мария Евтеева / fsrussia.ru

Российская фигуристка Аделия Петросян выступила с короткой программой на этапе Гран-при ISU в Токио. Трёхкратная чемпионка России исполнила двойной аксель, но ошиблась на тройном лутце, приземлив его в степ-аут и коснувшись льда рукой. Каскад тройной флип — тройной тулуп она выполнила чисто.

За прокат Петросян получила от судей 65,28 балла и занимает промежуточное четвёртое место. Ранее с короткой программой из россиянок выступила Алина Горбачёва, которая идёт на первом месте.

Напомним, что ранее тренер Александр Жулин отмечал, что Петросян пока не набрала оптимальной формы. Произвольная программа у женщин состоится 28 ноября.