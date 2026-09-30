Петросян рассказала о впечатлениях от Грузии и о возвращении элементов ультра-си

Фото: скрин трансляции Первого канала

Перед стартом турнира Trialeti Trophy в Батуми трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян поделилась впечатлениями от пребывания в Грузии и ответила на вопрос о возвращении элементов ультра-си.

В июле спортсменка покинула группу Этери Тутберидзе и начала сотрудничество с Инной Гончаренко.

По словам фигуристки, перелет прошел хорошо, а адаптироваться не пришлось — разницы во времени нет. Ей нравится влажный воздух, который немного напоминает Таиланд. Хотя говорили, что на льду будет прохладно, после тренировки ей даже жарко.

«Долетели хорошо, адаптироваться тут не к чему, тут такое же время. Тут влажный воздух, мне это нравится, немного Таиланд напоминает. Говорили, что на льду будет прохладно, но даже как-то жарко после тренировки. Все, в принципе, хорошо. В Грузии я первый раз, мы уже вчера небольшую прогулку по набережной совершили, немного прикоснулись к морю. Конечно, хочется некоторые достопримечательности посмотреть, погулять по центру. Надеюсь, дождей не так много будет.

Задумываюсь ли про ультра-си? Задумываюсь, но пока об этом рано говорить. Если все хорошо пойдет, то, надеюсь, в этом сезоне получится», – приводит слова Петросян ТАСС.