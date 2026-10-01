Петросян призналась, что испытывала страх перед КП на турнире в Батуми

Фото: скриншот с трансляции Okko

Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян рассказала о своих эмоциях перед выступлением с короткой программой на турнире Trialeti Trophy в Батуми (Грузия).

По словам спортсменки, ей было страшно, однако прокат прошел без грубых ошибок.

«Наверное, все обстоятельства сразу наложились. И открытие международных соревнований, попытка отбора на Гран-при хоть и маленькая. И новые программы ещё сырые — я стараюсь их как можно быстрее накатать. Делаем сейчас много большое количество прокатов. И в принципе всё вместе пока страшновато», — приводит слова Петросян корреспондент «Чемпионата».

Фигуристка также отметила, что пока не знает, чего ждать от произвольных программ. При этом она подчеркнула, что чувствовала поддержку публики, которая помогала ей бороться за каскад.

«Поддержку публики очень чувствовала, потому что мне нравится, когда зрители хлопали по нарастающей. Может поэтому я смогла побороться за каскад», — добавила Петросян.