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На главную ТИ-Спорт 19 сентября 2026 15:21

Петросян — после ухода от Тутберидзе: падение с флипа в короткой программе

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Петросян — после ухода от Тутберидзе: падение с флипа в короткой программе
Фото: скриншот с прямой трансляции Первого канала

Аделия Петросян упала с тройного флипа в первой короткой программе после ухода от Этери Тутберидзе.

Трехкратная чемпионка России и участница Олимпийских игр в Милане Аделия Петросян представила первую короткую программу после ухода из штаба заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Выступление прошло на контрольных прокатах сборной России — 2026/2027 по фигурному катанию.

Петросян выступила под музыку The Show Must Go On — Oneil, Kanvise, Ercodes. Во время проката фигуристка исполнила двойной аксель и тройной лутц, но упала с тройного флипа, не сумев присоединить к нему второй прыжок.

Спортсменка ушла из штаба Этери Тутберидзе и начала работать с Инной Гончаренко. Контрольные прокаты сборной России — 2026/2027 проходят с 19 по 20 сентября в Москве.

#фигурное катание
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