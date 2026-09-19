Петросян — после ухода от Тутберидзе: падение с флипа в короткой программе

Фото: скриншот с прямой трансляции Первого канала

Аделия Петросян упала с тройного флипа в первой короткой программе после ухода от Этери Тутберидзе.

Трехкратная чемпионка России и участница Олимпийских игр в Милане Аделия Петросян представила первую короткую программу после ухода из штаба заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Выступление прошло на контрольных прокатах сборной России — 2026/2027 по фигурному катанию.

Петросян выступила под музыку The Show Must Go On — Oneil, Kanvise, Ercodes. Во время проката фигуристка исполнила двойной аксель и тройной лутц, но упала с тройного флипа, не сумев присоединить к нему второй прыжок.

Спортсменка ушла из штаба Этери Тутберидзе и начала работать с Инной Гончаренко. Контрольные прокаты сборной России — 2026/2027 проходят с 19 по 20 сентября в Москве.