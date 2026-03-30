Петросян об ОИ-26: «Олимпиада - то самое, к чему ты стремился. А таких ощущений не было»

Российская фигуристка и участница Олимпийских игр-2026 Аделия Петросян рассказала о своих неоправданных ощущениях во время участия на соревнованиях в Италии.

«Мы катаемся в России, и у нас федерация фигурного катания держит все на высочайшем уровне, за что им огромная благодарность. Но все-таки, когда ты выходишь на Олимпиаду, наверное, должны были быть какие-то соревнования, кроме отборочного турнира, где мы могли прочувствовать всю эту атмосферу и поверить, что Олимпиада – это то самое, к чему ты стремился. А таких ощущений не было. Как будто просто вышел, и ты не понимаешь: как, что, где», – сказала Петросян в интервью корреспонденту «Sports».

По итогам двух прокатов на турнире в женском одиночном катании на ОИ-26 в Милане (Италия) Аделия Петросян выступила в нейтральном статусе и заняла шестое место.

Все российские команды отстранены от участия в международных соревнований с 2022 года. Зимние Олимпийские игры проходили в Италии с 6 по 22 февраля.