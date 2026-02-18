Петросян не планирует выполнять четверные прыжки в произвольной программе на ОИ-26

Фото: fsrussia.ru

18-летняя российская фигуристка Аделия Петросян не заявила ни одного четверного прыжка в своей произвольной программе на Олимпиаде-2026 в Милане. Отметим, что заявленный контент может отличаться от исполненных элементов во время соревнований.

В арсенале Петросян на предстоящую заключительную часть соревнований: каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной сальхов, секвенция тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель, каскад тройной флип – тройной тулуп, сольный тройной флип.

После короткой программы среди женщин-одиночниц Аделия Петросян стала пятой с 72,89 балла. Первые два места заняли представительницы из Японии – Ами Накаи с результатом в 78,71 балла и Каори Сакамото (77,23). На третье строчке американка Алиса Лью (76,59), а на четвертой еще одна японка – Монэ Тиба (74,00).

Произвольная программа по фигурному катанию в женском одиночном катании в рамках Олимпиады-2026 пройдет 19 февраля.