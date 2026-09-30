Петросян на турнире в Батуми: может ли Аделия без Тутберидзе

Пока Петросян в Батуми борется с кризисом после ухода от Тутберидзе, Трусова спустя год после родов триумфально вернулась к тому же тренеру и покоряет турниры с ультра-си. «ТИ-Спорт» сравнивает судьбы фигуристок и выясняет, сможет ли Аделия доказать свой класс на фоне ослепительного взлета обновленной «русской ракеты».





Фото: Юлия Комарова и Михаил Шаров / fsrussia.ru

Грузинская проверка для Аделии Петросян

Старт на турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy в грузинском Батуми должен стать для Аделии Петросян первым настоящим экзаменом на конкурентоспособность после громкого и в чем-то даже болезненного расставания с Этери Тутберидзе. Первое выступление под руководством новой наставницы на контрольных прокатах кроме как блеклым назвать нельзя — трехкратная чемпионка страны выглядела тяжеловато и неубедительно. В короткой программе она сорвала каскад, хотя чисто исполнила двойной аксель и тройной лутц.

В произвольной же проблемы только накопились еще больше: она прошла произвольную программу с техническими погрешностями и без нескольких элементов, после чего сама Петросян охарактеризовала прокат самокритично: «доползла — и на том спасибо», отметив, что пока находится не в лучшей физической форме.

Ожидаемо, в комьюнити фигурки заговорили о системном спаде после перехода к Инне Гончаренко. Скептики принялись нагнетать, мол, без жесткого контроля «Хрустального» фигуристка неизбежно идет по нисходящей траектории. Многие эксперты даже призывали Петросян взять паузу и пропустить часть сезона для восстановления, но фигуристка решила иначе.

Так что вокруг предстоящего турнира в Батуми уже набрал обороты маховик ожиданий и давления, что в случае Аделии, будем говорить откровенно, полностью противопоказано. Ее нервная система не так сильна, как у предшественниц, и любое повышенное внимание к ее выступлениям всегда негативно отражалось на результатах.

И первые признаки того, что Аделия может испытать трудности и в Грузии, появились сегодня, накануне старта коротких программ, когда участницы вышли на официальные тренировки. Аделия откатывала свою короткую программу под музыку, начав с чистого двойного акселя и уверенного тройного лутца. Однако затем последовала помарка: фигуристка неожиданно упала с тройного флипа, оставшись без важнейшего каскада. Впрочем, характер самой ошибки выдавал рабочую случайность. Это подтвердилось тут же: на тренировке Аделия переделала каскад, исполнив сначала связку из тройного флипа и тройного тулупа, а затем опробовав вариант с двойными акселями, который планируется уже на произвольную программу.

Если с флипом ситуация быстро выровнялась, то с прыжками на риттбергере дела шли сложнее — пошли обидные бабочки. Тем не менее, ближе к финалу тренировочного выступления капризный элемент докрутить все-таки удалось. В общем, технический арсенал у Аделии на месте: все тройные прыжки в ее активе есть, вопрос лишь в том, чтобы собрать их воедино уже на официальном выступлении и не сорваться снова из-за перенапряжения.

Общаясь с журналистами после выхода со льда, Петросян держалась спокойно и рассудительно, отметив, что в свободное время собирается прогуляться по живописному Батуми. Отвечая на неизбежный вопрос о возвращении элементов ультра-си, фигуристка заметила, что задумывается об этом, но форсировать события не спешит. «Если все хорошо пойдет, то надеюсь, в этом сезоне получится», — подчеркнула она, подтвердив при этом, что ее сотрудничество с Инной Гончаренко носит постоянный характер.

Фото: Юлия Комарова и Михаил Шаров / fsrussia.ru

Компанию Аделии на батумском льду составляет еще одна представительница России — Анна Фролова. Подопечная Евгения Рукавицына приехала в Грузию в отличной физической форме, успев ранее завоевать бронзу на жестком по конкуренции турнире в Японии.

Завершился день жеребьевкой: счастливые стартовые номера для обеих россиянок вытянула Анна Фролова, поскольку Аделия предпочла пропустить церемонию, доверив судьбу подруге по команде. В итоге Петросян получила седьмой порядковый номер, а Фролова выступит двенадцатой среди четырнадцати участниц, что оставляет обеим отличные шансы на комфортную борьбу за медали.

Стабильность топ-уровня: возвращение Трусовой на фоне кризиса Петросян

Пока Аделия Петросян только ищет почву под ногами после болезненного ухода из «Хрустального» и череды осечек, в мире женского одиночного катания разворачивается куда более драматичный и показательный сюжет с участием Александры Трусовой.

Спустя год после рождения сына Михаила «русская ракета» вернулась на лед так, что даже Евгения Медведева не перестает повторять, в каком она шоке от Саши. Вернувшись к Этери Тутберидзе — той самой наставнице, от которой теперь так отчаянно пытается сепарироваться Аделия, уже в сентябре она показала, на что способна. На представительном турнире в Токио обновленная и зрелая Александра представила отличную программу: в ее арсенале снова появились четверной лутц, тройной аксель, полный набор стабильных тройных прыжков и дорогие каскады формата «3–3». При этом авторитетные специалисты и тренеры отмечают, что под чутким руководством штаба Тутберидзе Трусова заметно прибавила не в силе прыжков, а в презентации, глубокой проработке компонентов, вращениях и скоростных дорожках шагов, закономерно завоевав в Японии серебряную медаль.

Фото: соцсети Александры Трусовой

Контраст с выступлениями Петросян на этом фоне получается резким и наглядным. Пример Трусовой, с одной стороны, доказывает, что проверенный системный подход «Хрустального», при всей своей бескомпромиссной жесткости, способен возвращать на вершину и раскрывать спортсменок даже после глобальных жизненных пауз. Другой вопрос, что не каждому такой подход подходит.

Аделия так и не смогла приспособиться. Петросян на батумском льду пока вынуждена осторожно собирать базовый контент и откладывать ультра-си на неопределенный срок. Теперь встает главный вопрос: сумеет ли Аделия Петросян преодолеть текущий кризис и доказать, что она тоже по праву входит в элитную когорту великих и стабильных топ-фигуристок современности, или же ее пик, так и оставшийся без громких международных побед на взрослом уровне, уже позади