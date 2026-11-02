Петросян может выступить на этапе Гран-при в США
Бельгийская фигуристка Нина Пинзарроне снялась с этапа Гран-при в США, который пройдет в Эверетте с 13 по 15 ноября.
Россиянка Аделия Петросян является одной из кандидаток на освободившееся место, однако приоритет в списке запасных может перейти к японке Саки Мияке.
Накануне первой запасной в рейтинге ISU числилась именно Петросян.
Однако после этапа Гран-при в Канаде Мияке набрала 210,09 балла, что выше результатов Петросян в текущем сезоне, и должна возглавить список запасных.
При этом Мияке не сможет получить этап, на который уже заявлены три японские фигуристки — то есть все оставшиеся этапы, кроме американского.
Таким образом, Петросян сохраняет шанс на получение места в США, но окончательное решение зависит от момента, когда Пинзарроне официально уведомила ISU о снятии.
Петросян уже имеет приглашение на этап Гран-при в Японии, который пройдет в Токио 27–29 ноября.