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На главную ТИ-Спорт 2 ноября 2026 14:34

Петросян может выступить на этапе Гран-при в США

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Петросян может выступить на этапе Гран-при в США
Фото: скриншот с трансляции Первого канала

Бельгийская фигуристка Нина Пинзарроне снялась с этапа Гран-при в США, который пройдет в Эверетте с 13 по 15 ноября.

Россиянка Аделия Петросян является одной из кандидаток на освободившееся место, однако приоритет в списке запасных может перейти к японке Саки Мияке.

Накануне первой запасной в рейтинге ISU числилась именно Петросян.

Однако после этапа Гран-при в Канаде Мияке набрала 210,09 балла, что выше результатов Петросян в текущем сезоне, и должна возглавить список запасных.

При этом Мияке не сможет получить этап, на который уже заявлены три японские фигуристки — то есть все оставшиеся этапы, кроме американского.

Таким образом, Петросян сохраняет шанс на получение места в США, но окончательное решение зависит от момента, когда Пинзарроне официально уведомила ISU о снятии.

Петросян уже имеет приглашение на этап Гран-при в Японии, который пройдет в Токио 27–29 ноября.

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