В Токио решится, кто получит последние путевки в финал Гран-при ISU. Для Аделии Петросян это шанс вернуть уверенность после самого сложного сезона в карьере, для Владислава Дикиджи — выжить в «бойне» мужского одиночного катания, а для Трусовой место в финале уже забронировано. Какие расклады для них в Китае? Разбираемся - в материале «ТИ-Спорта».





Коллаж: Ирина Донова / «Татар-информ»

Аделия Петросян: сложный сезон и шанс на подиум в Токио

Для Аделии Петросян нынешний сезон — уже победа. Квалификационные турниры, давление Олимпиады-2026, смена тренерского штаба — все это фигуристка прошла, и теперь постепенно набирает форму. От старта к старту улучшаются компоненты как в короткой, так и в произвольной программе, а на разминках она стабильно выполняет четверной тулуп и каскады «три-три».

Петросян выступила на этапе Гран-при ISU в Эверетте (США) в ноябре 2026 года. Выступление сложилось непросто: на результат повлияли и технические ошибки, и внешние обстоятельства. Короткую программу Петросян откатала чисто — двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп, 71,47 балла и шестое итоговое место.

На непрыжковых элементах она потеряла в уровнях: дорожка шагов — третий уровень, заключительное вращение — только первый. Сама фигуристка отмечала, что уверенности в решающий момент не хватило. После проката Петросян была явно расстроена. Отвечала сдержанно:

«Рассказывать не о чем. Был бы нормальный прокат, можно было бы о чем-то говорить. Бабочки делать не надо», — сказала Петросян в микст-зоне. Было видно, что ей сложно справляться с эмоциями, но она держится. Психологически Петросян отличается нежным нравом — и ее реакция на неудачу вполне объяснима.

Аделия Петросян Фото: fsrussia.ru

В Токио Петросян будет сопровождать тренер Инна Гончаренко — в отличие от этапа в США, где итоговый результат не позволил попасть в тройку из-за ошибок в произвольной. Техническая база у Аделии есть, осталось стабильно исполнить сложный контент в обеих программах.

Конкуренция серьезная: главным фаворитом считается японка Монэ Тиба, сенсационно обыгравшая Александру Игнатову (Трусову) в начале месяца. Монэ на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане заняла четвертое место в личном турнире. Там же Аделия Петросян стала шестой, уступив по баллам Монэ (214,53 против 217,88). При этом в мировом рейтинге ISU сейчас лидирует именно Тиба. Петросян же на 46-м месте.

Однако это объяснимо: Петросян лишь недавно получила нейтральный статус, и это ее второй этап Гран-при ISU — до этого были Challenger в Батуми и в Казахстане. В составе заключительного этапа Гран-при также россиянка Алина Горбачева, для которой это дебют во взрослом международном первенстве. У Петросян практически не осталось шансов попасть в финал Гран-при ISU.

По правилам для выхода в финал нужно набрать минимум 24 очка по сумме двух этапов серии, а у нее за первый этап (Skate America) всего 5 баллов. Даже если она получит максимум за второй этап (15 баллов за первое место), итоговая сумма составит лишь 20 очков — этого все равно не хватит для прохода в финал.

У Дикиджи «бойня» за путевку в финал

У мужчин в Токио ожидается настоящая рубка: из двенадцати заявок победными могут оказаться минимум шесть. Главный одиночник последних лет Илья Малинин, юная японская звезда Рио Наката, призер ОИ и ЧМ Сун Сато, титулованные европейцы Даниэль Грассль, Лукас Бричги и Кевин Аймоз — плюс наши Владислав Дикиджи и Петр Гуменник.

Для железного выхода в финал Дикиджи необходимо побеждать или становиться вторым. С бронзой претендовать на путевку уже сложнее: возможны варианты, при которых он останется дома — например, если Сато выигрывает, Грассль берет серебро, а Малинин финиширует четвертым.

Владислав Дикиджи Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На данный момент из россиян путевку в Китай заработали только Трусова и юниоры. Дикиджи постарается добавить себя в этот список — но конкуренцию ему подвезли знатную.

Трусова уже в финале, остальным — борьба

После этапа в Финляндии болельщики Трусовой могут выдохнуть: Александра автоматически квалифицировалась в финал Гран-при, результаты японского этапа на ее рейтинг не повлияют. Комбинация с двух этапов международных Гран-при «серебро + серебро» не давала моментального прохода. В Хельсинки все решилось: соперницы (Ами Накаи, Мао Симада, Нина Петрыкина) пересчитались по очкам, и результат Петрыкиной (третье место) лишил Трусову математической возможности выпасть из шестерки.

После финского этапа Александра точно прошла в финал, который пройдет в китайском Чунцине 10–13 декабря. В шестерке финала сейчас японки Ами Накаи и Мао Симада (по две победы), а также Трусова и Петрыкина (по два серебра). На последнем этапе в Токио, скорее всего, отберется Монэ Тиба — у нее уже есть победа в Китае, а на NHK Trophy она выглядит очевидным фаворитом: для прохода ей достаточно финишировать в топ-5.

Ами Накаи, Каоруко Ваде, Мао Симаде Фото: соцсети Ами Накаи

Шансы сохраняются и у Юны Аоки — если она выиграет или займет второе место с определенной суммой баллов, то обойдет в рейтинге Анастасию Губанову.