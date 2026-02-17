news_header_top
17 февраля 2026 22:05

Петросян лидирует после первой разминки на Олимпиаде, набрав лучшие баллы в карьере

Фото: fsrussia.ru / Алексей Парф

На Олимпийских играх в Италии стартовали соревнования женщин в одиночном катании. По итогам выступлений участниц первой разминки в короткой программе промежуточное первое место занимает россиянка Аделия Петросян.

Трехкратная чемпионка России, выступающая как индивидуальный нейтральный спортсмен (AIN), получила второй стартовый номер. Подопечная Этери Тутберидзе безупречно справилась с прыжковой частью: она исполнила двойной аксель, тройной лутц, а также каскад тройной флип — тройной тулуп. Все непрыжковые элементы были оценены судьями на четвертый, максимальный уровень сложности.

Судьи поставили прокат Петросян в 72,89 балла, из которых 40,44 — за технику и 32,45 — за компоненты. На текущий момент это лучший результат в ее международной карьере. Второй показатель первой разминки у китайской фигуристки Чжан Жуйян — 59,38 балла.

#фигурное катание #Олимпийские игры
