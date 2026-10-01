Петросян идет второй после короткой программы на турнире Trialeti Trophy

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Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян выступила с короткой программой на турнире Trialeti Trophy в Батуми (Грузия).

Прокат обошелся без грубых ошибок: фигуристка исполнила двойной аксель, тройной лутц, а также каскад из тройного флипа и двойного тулупа вместо запланированного тройного.

Судьи оценили выступление Петросян в 68,42 балла — этого хватило для промежуточного второго места.

Помимо Петросян, в женском одиночном катании из россиянок заявлена Анна Фролова. Лидерство по итогам короткой программы удерживает двукратная чемпионка Европы Нина Петрыкина.