news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 1 октября 2026 14:59

Петросян идет второй после короткой программы на турнире Trialeti Trophy

Читайте нас в
Петросян идет второй после короткой программы на турнире Trialeti Trophy
Фото: скриншот видео Первый канал

Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян выступила с короткой программой на турнире Trialeti Trophy в Батуми (Грузия).

Прокат обошелся без грубых ошибок: фигуристка исполнила двойной аксель, тройной лутц, а также каскад из тройного флипа и двойного тулупа вместо запланированного тройного.

Судьи оценили выступление Петросян в 68,42 балла — этого хватило для промежуточного второго места.

Помимо Петросян, в женском одиночном катании из россиянок заявлена Анна Фролова. Лидерство по итогам короткой программы удерживает двукратная чемпионка Европы Нина Петрыкина.

news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Первый снег в Казани может выпасть 2-3 октября – синоптик

Первый снег в Казани может выпасть 2-3 октября – синоптик

1 октября 2026
В Татарстане 1 октября ожидаются ночные заморозки, днем до +15 и небольшой дождь

В Татарстане 1 октября ожидаются ночные заморозки, днем до +15 и небольшой дождь

1 октября 2026
Новости партнеров