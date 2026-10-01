Петросян идет на четвертом месте после короткой программы на турнире в Грузии

Фото: fsrussia.ru

В грузинском Батуми стартовал турнир серии «Челленджер». Сегодня девушки-одиночницы представили свои короткие программы.



Российская фигуристка, участница Олимпийских игр в Милане, трехкратная чемпионка страны Аделия Петросян показала 68,42 балла и на данный момент располагается на четвертом месте.



Лучший результат у эстонки Нины Петрыкиной – 74,69 балла. На втором месте еще одна россиянка Анна Фролова – 73,31 балла. На промежуточной третьей позиции расположилась представительница Грузии Анастасия Губанова – 70,69 балла.

Турнир проходит в Батуми с 1 по 3 октября. Российские фигуристы выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Фигуристки представят произвольную программу в субботу.